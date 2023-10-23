رئيس وزراء العراق وجّه الأجهزة الأمنية بملاحقة منفذي الهجمات على القواعد العسكرية

أعلن النّاطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة ​العراق​يّة اللّواء يحيى رسول، أنّ "في الوقت الّذي عبّرت فيه ​الحكومة العراقية​ بمناسبات عدّة، عن إدانتها العدوان الصّهيوني على سكان ​قطاع غزة​، وكرّرت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساويّة الّتي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيّون جرّاء ذلك العدوان، وهو ما يمثّل الموقف المبدئي الثّابت تجاه نضال ​الشعب الفلسطيني​، فإنّنا نؤكّد كذلك رفضنا الهجمات الّتي تستهدف القواعد العراقيّة، والّتي تضمّ مقرّات مستشاري ​التحالف الدولي​ المتواجدين في العراق، بدعوة رسميّة من قبل الحكومة، لمواصلة عملهم في دعم عمل قوّاتنا الأمنيّة من حيث التّدريب والتّأهيل والاستشارة؛ وفق آليّة واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرّسميّة والدّبلوماسيّة العراقيّة".

وشدّد في بيان، على أنّه "لا يمكن التّهاون في أمن تلك المقرّات وسلامتها"، مشيرًا إلى أنّ "القائد العام للقوّات المسلّحة رئيس الوزراء ​محمد شياع السوداني​، وجّه الأجهزة الأمنيّة كافّة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقّب وتتبّع العناصر المنفّذة لتلك الهجمات، وعدم السّماح بأيّ حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار، اللذين تحقّقا بفضل التّضحيات الجسام لأبناء قوّاتنا المسلّحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".