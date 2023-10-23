الدفاع التركية: طائرة عسكرية محمّلة بمساعدات لقطاع غزة وصلت إلى مصر

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، مغادرة أوّل طائرة تابعة للقوّات الجوّيّة باتجاه ​مصر​، وعلى متنها مساعدات أغلبها مواد طبيّة، لإيصالها إلى ​قطاع غزة​.

وأوضحت في بيان، أنّ "الطّائرة أقلعت من مطار أتيمسغوت العسكري في العاصمة ​أنقرة​"، مؤكّدًة "استمرار أنشطة تجهيز الطّائرات الأخرى، الّتي ستقوم بإيصال المساعدات إلى المنطقة".

وأمس الأحد، وصلت طائرة رئاسيّة تركيّة، محمّلة بمساعدات طبيّة لقطاع غزة، إلى العاصمة المصريّة ​القاهرة​.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأوّل، استهداف غزة بغارات جوّيّة مكثّفة، دمّرت أحياءً بكاملها، وقتلت أكثر من 4651 فلسطينيًّا، بينهم 1873 طفلًا و1023 سيدة، وأصابت 14245 شخصًا، بحسب وزارة الصحّة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدّد من المفقودين تحت الأنقاض.