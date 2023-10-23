ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط: نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة

اكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ان "المدنيين في غزة بحاجة إلى الطعام والماء والوقود"، لافتا الى اننا "نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة وفي أماكن أخرى". ورأى أن "الرد الإسرائيلي يجب أن يمتثل للقانون الدولي".

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