عز الدين: المقاومة في صلب الصراع وستواجه كل التهديدات التي يمارسها العدو على لبنان

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن عز الدين​، أنّ "​المقاومة​ ستمارس دورها الجهادي في دعم حقّ ​الشعب الفلسطيني​". وأشار، في تصريح من حارة صيدا، إلى أنّ "محور المقاومة أكّد على وحدة السّاحات ووحدة القضيّة، وعلى وحدة المواجهة"، لافتًا إلى أنّ "المقاومة تعتبر نفسها في صلب وجوهر هذا الصّراع، وستواجه كلّ التّهديدات الّتي يُمارسها العدوّ على ​لبنان​".

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