عطية: لإنشاء خلية أزمة لمعالجة فيضانات الطرقات والتعديات على الأملاك العامة

أوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النّائب ​سجيع عطية​، أنّ "مشكلة الفيضانات مردّها إلى تداخل الصّلاحيّات وتضييعها"، لافتًا إلى "محدوديّة إمكانيّات البلديّات، وندرة المبالغ في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ الّتي لا تتعدَ المليون دولار أميركي، بالإضافة إلى كثافة المتساقطات وعدم استيعاب القنوات لكميّاتها الضّخمة".

وأكّد، في حديث إذاعي، "ضرورة إنشاء خليّة أزمة لمعالجة مشكلة الفيضانات في الطّرقات والتّعدّيات على الأملاك العامّة"، مشيرًا إلى "تراكم المشاكل المزمنة". وشدّد على أنّ "الفوضى العارمة "فلتانة" في كلّ الملفّات"، لافتًا إلى "تعقيدات ملف الطّرقات وطوله"، ومنوّهًا إلى "الجهود المنصبّة اليوم بسبيل تأمين مساكن للنّازحين اللّبنانيّين من الجنوب وتخفيض كلفة الإيجارات".