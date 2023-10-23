ميقاتي عرض مع باسيل للتطورات الراهنة والتقى خوري وياسين والسفير البابوي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في السّراي الحكومي، رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، وجرى عرض للتّطوّرات الرّاهنة. كما اجتمع مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​، الّذي وضعه في أجواء زيارته إلى العراق لحضور احتفالية "يوم القضاء العراقي". والتقى ميقاتي أيضًا السّفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، والنّائب ​ياسين ياسين​.

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