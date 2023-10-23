اعتصام فلسطيني أمام "الأونروا" في بيروت للمطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"

نظّم مئات اللاجئين الفلسطينيين في ​لبنان​، اعتصامًا أمام مقر وكالة "​الأونروا​" الرّئيسي في ​بيروت​، احتجاجًا على "موقف ​الأمم المتحدة​ وتخاذلها في إغاثة قطاع ​غزة​".

وناشد المعتصمون، ​المجتمع الدولي​ "وقف العدوان على غزة فورًا، ووقف المجازر الإسرائيليّة بحقّ المدنيّين من النّساء والأطفال والشّيوخ، وإدخال المساعدات الإغاثيّة والخدماتيّة والطّبّية إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من أسبوعين".