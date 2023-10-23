اعتصام فلسطيني أمام "الأونروا" في بيروت للمطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"

نظّم مئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتصامًا أمام مقر وكالة "الأونروا" الرّئيسي في بيروت، احتجاجًا على "موقف الأمم المتحدة وتخاذلها في إغاثة قطاع غزة".
وناشد المعتصمون، المجتمع الدولي "وقف العدوان على غزة فورًا، ووقف المجازر الإسرائيليّة بحقّ المدنيّين من النّساء والأطفال والشّيوخ، وإدخال المساعدات الإغاثيّة والخدماتيّة والطّبّية إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من أسبوعين".
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