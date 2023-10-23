إسرائيل: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن «استهداف 20 خلية تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية – الفلسطينية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين: «هاجمنا مواقع تابعة لحزب الله في الليل، ونواصل استهداف تلك المواقع وأي مصادر لإطلاق النار تجاه إسرائيل، وسنستمر في تلك السياسة».

وأشار إلى مقتل 308 جنود إسرائيليين ووجود 222 أسيرًا في قطاع غزة، قائلًا إن «الرقم يتم تحديثه وقابل للتغيير بناء على المعلومات المتوفرة».

وقال: «نتحدث عن وجود عدد من الأجانب بين هؤلاء ونسعى للتعرف على هويتهم، وسنواصل العمل بكل الطرق لإعادة المخطوفين إلى منازلهم بسلام».

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، شن غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة، بعد ليلة مرعبة تعتبر الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكرت مصادر طبية، أن 23 مواطناً استُشهدوا بينهم أطفال ونساء خلال أقل من 12 ساعة في محافظة خان يونس، في عدة غارات استهدفت منازل لعائلات أبو رشوان، وأبو دقة، وعبد الغفور، في مناطق قيزان النجار، وعبسان الكبيرة، والمناطق الغربية.

وأضافت المصادر أن 17 مواطناً استُشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء تعرض شقة سكنية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم انتشال 5 شهداء وعدد من الإصابات من منزل لعائلة أبو شحادة الذي استهدفه طيران الاحتلال شرق خان يونس جنوبا.