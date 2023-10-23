شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. إسرائيل تنفذ مداهمة محدودة في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين، إن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بقطاع غزة خلال الليلة الماضية لقتال المسلحين، فيما يجري تركيز الضربات الجوية على المواقع التي يتجمع فيها مقاتلو حماس تأهباً لمهاجمة أي اجتياح إسرائيلي أوسع.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري، إنه تأكد حتى الآن احتجاز 222 شخصاً كرهائن خلال الهجوم المباغت الذي نفذته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقصف الجيش الإسرائيلي قرابة 20 هدفاً تابعاً لفصائل فلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقتل أكثر من 60 شخصاً ليل الأحد - الاثنين في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس».

وأضاف المتحدث: «نراقب للتأكد من عدم حصول حماس على المساعدات الخاصة بغزة، ومستعدون لتصعيد العمليات لمنع ذلك».

ودخلت دفعة ثانية من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح المصري.

وبلغ عدد إجمالي الشاحنات التي سُمح لها بالدخول 34 شاحنة، وسط مساعٍ مصرية وأممية للحفاظ على استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، ووسط أنباء عن محاولات إسرائيلية لعرقلة انتظام المساعدات، وحظرها دخول الوقود إلى القطاع، الذي تحذر منظمات دولية من أنه يواجه كارثة إنسانية في ظل نقص حاد لجميع الاحتياجات المعيشية.