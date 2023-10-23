شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إخلاء مبان بمحطة تلفزيونية بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، إخلاء مبان بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة بمحطة تلفزيونية في مدينة ماينتس.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت الشرطة الألمانية، الاثنين، إنه تم إخلاء العديد من المباني في مدينة ماينز بعد أن تلقت الشرطة تهديداً بوجود قنبلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة (زد.دي.إف)، التي يقع مقرها الرئيسي هناك.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنها تقوم بتفتيش مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية بكلاب الكشف، لافتة إلى أن حركة المرور في المنطقة المحيطة معرضة للاضطرابات.