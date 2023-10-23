شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات عسكرية أذرية تركية قرب أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاثنين، بدء مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا في سياق التوتر بين باكو ويريفان بعد استعادة أذربيجان منطقة ناغورنو كاراباخ.

وأضافت الوزارة أن المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في الأراضي المحررة، التي لم يتم تحديد موقعها، ويمكن أن تشير إلى كاراباخ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها.

وقالت الوزارة إن هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3000 جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية ونحو عشرين طائرة، وإن هدفها هو ضمان حسن التنسيق في القتال وتحسين القيادة وكذلك احترافية القوات.

وأضافت الوزارة، أن الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران وبناء الجسور العائمة والهبوط بالمظلات في أراضي العدو.

تسري بين أذربيجان وأرمينيا مشاعر العداء التي تصاعدت مع العملية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على كاراباخ في نهاية أيلول/سبتمبر وإخراج الانفصاليين الأرمن منها، وفر أكثر من 100 ألف شخص من أصل 120 ألفاً هم سكان الجيب إلى أرمينيا.

وتخشى يريفان من أن تسعى جارتها الأكثر ثراء والأفضل تسليحاً والمدعومة من تركيا إلى تعزيز نفوذها من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها من خلال مهاجمة جنوب أرمينيا.

يجري البلدان محادثات حول مسائل مختلفة من دون التوصل إلى اتفاق بعد، وفي هذا السياق، يجتمع وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا وإيران الاثنين في طهران.