شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن انتهاء الخطر بعد التهديد بوجود قنبلة بمحطة تلفزيونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين، انتهاء حالة الخطر بعد إخلاء عدة بنايات في مدينة ماينتس، بسبب تهديد بوجود قنبلة في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) التي يقع مقرها الرئيسي هناك.

وأضافت الشرطة في بيان أن السلطات قيمت التهديد الذي تم إرساله عبر بريد إلكتروني، وقررت أنه ليس هناك ما يشير إلى خطر ملموس.

وفتشت الشرطة مقر المحطة بكلاب مدربة بعد أن تلقت التهديد في نحو الساعة 8:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (0620 بتوقيت جرينتش).

وسمحت السلطات للأفراد بالعودة إلى البنايات بعد ساعتين تقريباً.