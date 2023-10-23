أستاذ في الإعلام السياسي⁩: الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت ولا تغيره أي ضغوط أو ظروف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور “مطلق المطيري”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقف بكل قوة وصلابة بجانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه المشروعة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت ولا تغيره أي ضغوط أو ظروف.

وأوضح أن المملكة تسعى منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة على بذل كافة الجهود والمساعي الدبلوماسية من أجل العمل على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وصولا إلى حلحلة القضية الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.