سفير فلسطين لدى الجزائر: المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني “غير مسبوقة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر الدكتور “فايز أبو عيطة”، أن المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني غير مسبوقة، منذ تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الشعب الفلسطيني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف المنشآت المدنية والمراكز الطبية بالإضافة إلى المدارس التي تضم النازحين الفلسطينيين في جريمة حرب ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.