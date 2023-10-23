النائب حازم الجندى يقترح إنشاء منطقة حرة لدعم صناعة الأسمدة وضبط الأسعار

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة والكيمياويات يتأثر بما تتأثر به وتعانى منه القطاعات الصناعية بوجه عام من مشكلات يجب سرعة حلها لكى يساهم القطاع فى تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وأيضا مشكلة ضبط الأسواق وآلية ذلك، نظرا لما يعانيه الفلاح المصرى فى الحصول على السماد ووجود مافيا للسوق السوداء فى هذا القطاع أيضا.

وأشار الجندى، إلى ضرورة تركيز وتوجيه الاهتمام بزاوية مشكلات الصناعة ذاتها موصيا، ببيع الغاز بسعر تفضيلى للشركات التى لا تصدر لدعمها لتغطية احتياجات السوق المحلى، وبيع الغاز بالسعر العادى للشركات التى تصدر مع دعمها بشكل مختلف وإتاحة الدراسات التسويقية العالمية لها لخلق فرص تصدير جديدة بأسعار أفضل.

وطالب بدعم صناعة الأسمدة العضوية، وقال أن لمصر فرص كبيرة فى هذا المجال طبقا للدراسات، وأيضا ازدياد الطلب العالمى عليها، كما اقترح إنشاء منطقة حرة بشراكات أجنبية وشراكات من القطاع الخاص المصرى، لإنشاء مصانع متخصصة فى الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية، مع مراعاة المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة التى تزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.