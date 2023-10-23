نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقى التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن ما تقوم به نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذى لا بد أن تمارسه النقابة المصرية، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر المنعقد اليوم، هى أن صاحب القضية المباشر سوف يعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيين على أرض فلسطين سواء فى غزة أو فى الضفة أو فى جنوب لبنان

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده نقابة الصحفيين:" نحن أمام جريمة من أبشع الجرائم التى تتم بحق شعب فى التاريخ الحديث، وما يجرى هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمى وازدواجية المعايير فى التناول الإعلامى، وهى جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وارضه المحتلة، مشيرا إلى أن الاعلام الغربى يمارس ترويج للاكاذيب وينشر تزييف للحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب ومذابح حديثة ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

وتابع خالد البلشى: "كنا نتمنى أن يكون لنا دور أكبر من ذلك فنحن شركاء فى الوجع ويجب أن نكون شركاء فى الدفاع عن أرض يتم اغتصابها".

واستعرض نقيب الصحفيين بعض الإجراءات التى تتخذها نقابة الصحفيين فى دعم الشعب الفلسطينى، مضيفا: "اليوم سوف يتم الإعلان عن بدء تلقى التبرعات العينية من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهى رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين، نقابة الأطباء كذلك بدأت فى تدريب أول دفعة من الأطباء للتعامل مع الحرب وضحايا العدوان على غزة، سواء داخل المستشفيات المصرية أو تعويض العجز فى مستشفيات قطاع غزة".

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.