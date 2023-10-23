شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: هناك حرب تضليل إعلامى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي وهناك تواصل بشكل يومي مع نقابة الصحفيين المصريين والعمل بشكل مشترك، مضيفا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب.

وأضاف ناصر أبو بكر خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين المصريين أن أبرز ما في العدوان الإسرائيلي إضافة إلي المجازة والحرب الإبادة التي ترتكب تزامن العدوان مع حرب تضليل إعلامي تقودها إسرائيل، لافتا الى أن الحكومة الإسرائيلية مع بدء العدوان العسكري والعلمية العسكرية، بدأت في الوقت ذاته حرب إعلامية في نفس الوقت عندنا تم رفع صور عن أشلاء وقطع رؤوس أطفال إسرائيليين، رغم أنها لأطفال فلسطينيين.

وأوضح أن الحرب الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من ألف طفل فلسطيني منهم حرب 350 رضيعا، محذرا من منع الصحفيين أو استهدافهم في أي هجوم بري علي القطاع، مضيفاً أن ما يمارس من قتل ممنهج يعتبر جريمةً حرب طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.