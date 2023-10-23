حجار جال في صور وتفقد مراكز إيواء النازحين اللبنانيين: نحاول قدر المستطاع الاستجابة للحالة الطارئة

أعرب وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار​، خلال زيارته مركز الشّؤون الاجتماعية في ​صور​ ومؤسّسة "عامل" و​اتحاد بلديات قضاء صور​، وتفقّده مراكز إيواء النّازحين اللّبنانيّين من القرى الحدوديّة جرّاء الأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة، عن فخره بـ"العمليّة الممكننة والمتابعة والرّصد في وحدة إدارة الكوارث، من أجل تلبية حاجات النّازحين"، وتمّ الاتّفاق على كيفيّة التّنسيق في ظلّ الاحتياجات الكبيرة.

ولفت إلى أنّ "في ظلّ الأوضاع الرّاهنة، نوجّه النّداء لكلّ الشّركاء من الشّركات والمؤسّسات المحليّة والدّوليّة والجمعيّات، للتّعاون في تأمين احتياجات النّازحين سواء في مراكز الإيواء أو منازل القضاء، كما لا بدّ من الالتفات إلى الأهالي الصّامدين في منازلهم على الحدود".

ودعا حجّار إلى "التّحرّك وتحديد متطلّباتهم كافّة، والعمل على تأمينها وذلك بالشّراكة مع كلّ الوزارات والمؤسّسات"، مؤكّدًا "أنّنا نحاول قدر المستطاع الاستجابة للحالة الطّارئة، عسى أن تذهب الأمور إلى وضع أكثر إيجابيّة".