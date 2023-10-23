قطع مواطنون الطّريق الّتي تربط بين بلدتَي دير عمار وبرج اليهودية في المنية، بالنّفايات المتكدّسة على جانبَي الطّريق، احتجاجًا على تراكمها وعدم رفعها من مكانها، وانبعاث روائح كريهة منها، وتحوّلها إلى أمكنة للقوارض والحيوانات الشّاردة والحشرات.
وطالب الأهالي برفعها من مكانها في أسرع وقت، وتخفيف الضّرر عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الطريق بين دير عمار وبرج اليهودية في المنية بالنفايات احتجاجًا على عدم رفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.