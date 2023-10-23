قطع الطريق بين دير عمار وبرج اليهودية في المنية بالنفايات احتجاجًا على عدم رفعها

قطع مواطنون الطّريق الّتي تربط بين بلدتَي ​دير عمار​ وبرج اليهودية في ​المنية​، بالنّفايات المتكدّسة على جانبَي الطّريق، احتجاجًا على تراكمها وعدم رفعها من مكانها، وانبعاث روائح كريهة منها، وتحوّلها إلى أمكنة للقوارض والحيوانات الشّاردة والحشرات.

وطالب الأهالي برفعها من مكانها في أسرع وقت، وتخفيف الضّرر عنهم.