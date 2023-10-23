بري: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ويمارس حقه المشروع بالدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي

أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "لبنان ملتزم بالشّرعيّة الدّوليّة، وهو يمارس حقّه المشروع في الدّفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الّذي يستهدف لبنان".
وحيّا، خلال لقائه في عين التينة، سفير البرازيل لدى لبنان تاركسيو كوستا، "الدّور الّذي تلعبه البرازيل لاسيّما رئيس الجمهوريّة لولا دا سيلفا، وجهوده الرّامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في مجلس الأمن الدولي أو عبر المشاركة في مؤتمر القاهرة".
كما التقى برّي قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات الأمنيّة والعسكريّة.
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