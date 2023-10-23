بري: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ويمارس حقه المشروع بالدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي

أكّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، أنّ "​لبنان​ ملتزم بالشّرعيّة الدّوليّة، وهو يمارس حقّه المشروع في الدّفاع عن نفسه أمام ​العدوان الإسرائيلي​ الّذي يستهدف لبنان".

وحيّا، خلال لقائه في عين التينة، سفير ​​البرازيل​​ لدى لبنان تاركسيو كوستا، "الدّور الّذي تلعبه البرازيل لاسيّما رئيس الجمهوريّة لولا دا سيلفا، وجهوده الرّامية لوقف العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ ولبنان، ودعم حقوق ​الشعب الفلسطيني​ سواء في ​مجلس الأمن الدولي​ أو عبر المشاركة في مؤتمر القاهرة".

كما التقى برّي قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات الأمنيّة والعسكريّة.