ابوجودة: لضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات اي عدوان في حال حصوله

شدد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، خلال اجتماع للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع من أجل تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية استباقية احترازية في حال حصول أي خطر "على اهمية مواكبة الاحداث الأمنية"، مؤكداً "ضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات اي عدوان في حال حصوله، خصوصا ان بعض المناطق في محافظة البقاع قد صنّفت كمناطق إيواء للنازحين اللبنانيين في الداخل".

كما شدد على "الدور المناط بالمنظمات الدولية من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المساعدات العينية للنازحين، في ظل عدم القدرة المالية للسلطات المحلية من بلديات وغيرها لهذه الناحية". واعطى توجيهاته للادارات الاقليمية، لا سيما مصلحة الصحة والمديرية الاقليمية للاشغال العامة والمنطقة التربوية ومصلحة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني، وشدد على ضرورة التعاون في ما بينها لإنجاح اية خطة طوارئ عند الاقتضاء.

وأثنى ابو جوده على "جهود الحاضرين وعلى حسهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما اوعز الى الاجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها ومع الادارات جميعها في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة في حال حصول أي طارئ".