القنصلية النيبالية نصحت رعاياها في لبنان الذين يفضلون العودة إلى بلادهم بتجهيز أوراقهم

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نصحت القنصليّة الفخريّة العامّة لجمهورية النيبال في لبنان، في بيان، "ضمن الظّروف الرّاهنة، المواطنين النّيباليّين الّذين يفضّلون العودة إلى بلادهم، بتجهيز أوراقهم"، مشيرةً إلى أنّه "في حال يودّون الذّهاب والعودة، يتوجّب أن تكون إقاماتهم صالحة وإجراء عقد التّجديد في القنصليّة".
ووضعت الأرقام التالية: +٩٦١١٨٧٥٥٩٢ أو +٩٦١١٨٧٥٥٩١، للتّواصل مع القنصليّة.
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