مستشفى سيدة المعونات- جبيل عمّم قائمة الأطباء المداومين بالعيادات المجانية لشهر تشرين الثاني

عمّم ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ - ​جبيل​، قائمة الأطبّاء المداومين في العيادات الخارجيّة المجّانيّة في المستشفى، لشهر تشرين الثّاني 2023، من السّاعة 8:30 صباحًا ولغاية السّاعة 11:30 من قبل الظّهر؛ وذلك في إطار التّعاون بين المستشفى وجمعية "من حقي الحياة".

لحجز المواعيد، يُرجى الاتّصال بمكتب الأمانة على الرّقم: 09940480/1.

من جهة ثانية، أنهت جمعيّة "من حقّي الحياة"، الدّورة التّدريبيّة الخاصّة بتعليم كيفيّة صناعة سلال القشّ، الّتي أقامتها من تاريخ 7 تشرين الأوّل ولغاية 21 منه، في صالة كنيسة سيدة الدوير- الفيدار، بقيادة وإشراف عضو اتّحاد المُدرّبين العرب المدرِّب مازن الحلواني، ورولا زيدان؛ وقد تخرّج بنتيجتها 17 مشتركًا ومشتركة.

تضمّن حفل التّخرّج كلمات، شدّدت على أهميّة العمل الّذي تقوم به الجمعيّة في مساعدة النّساء بشكل خاص على إبراز المواهب والإنتاجيّة وتحقيق الذّات.