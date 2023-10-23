"النشرة": مواطن حاول الانتحار في صيدا مطلقًا النار على رأسه وحالته خطرة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، بأنّ "المواطن "م. ي. ح" (مواليد عام 1965، يعاني من اضطربات نفسيّة)، حاول إنهاء حياته، إذ أطلق النّار من سلاح حربي على رأسه وأُصيب إصابةً بالغةً، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة صيدا للمعالجة؛ ووُصفت حالته بالخطرة".

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