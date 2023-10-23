ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5087 قتيلا و15273 جريحا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5087 قتيلا و15273 جريحا".
واشارت الى إن "اجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن إضافة إلى إصابة 15273 مواطن بجروح مختلفة"، موضحة أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى ارتقاء 57 كادر صحي وإصابة 100 آخرين"، مبينا "أننا تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 830 طفلا".
كما أعلنت خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب استهدافها من قبل الاحتلال ونفاد الوقود.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم هذه الليلة، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".
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