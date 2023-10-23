وصول رئيس وزراء اليونان إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس "وصوله اليوم إلى إسرائيل حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو". كان ميتسوتاكيس قد قال لقمة القاهرة للسلام يوم السبت إنه "ليس هناك أي شكل من أشكال التدخل العسكري قد يحل محل الحاجة لحل سياسي قابل للتنفيذ".

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