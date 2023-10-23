"حماس": لتكثيف الجهود العربية والأممية لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة

أكّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، أنّ "إدخال كميّات محدودة جدًّا من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطّي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا، في ظلّ العدوان الهمجي والحصار المتواصل، وما يسبّبه من نقص حادّ في المواد الغذائية كافّة والأدوية والوقود الآخذ في النّفاد من المستشفيات كافّة في القطاع".
ودعت في بيان، الدّول العربيّة والإسلاميّة والأمم المتحدة والكهات المعنيّة كافّة، إلى "تكثيف الجهود لفتح ممرّ إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدّواء والمستلزمات الطبية، تجنّبًا لكارثة إنسانيّة، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصّهيونيّة؛ ورفضًا لسياسات الاحتلال وجرائمه ضدّ الإنسانيّة الّتي يندى لها جبين البشريّة".
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