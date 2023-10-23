"حماس": لتكثيف الجهود العربية والأممية لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة

أكّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، أنّ "إدخال كميّات محدودة جدًّا من المساعدات إلى ​قطاع غزة​ خلال اليومين الماضيين، لا يغطّي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا، في ظلّ العدوان الهمجي والحصار المتواصل، وما يسبّبه من نقص حادّ في ​المواد الغذائية​ كافّة و​الأدوية​ و​الوقود​ الآخذ في النّفاد من المستشفيات كافّة في القطاع".

ودعت في بيان، الدّول العربيّة والإسلاميّة و​الأمم المتحدة​ والكهات المعنيّة كافّة، إلى "تكثيف الجهود لفتح ممرّ إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدّواء و​المستلزمات الطبية​، تجنّبًا لكارثة إنسانيّة، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصّهيونيّة؛ ورفضًا لسياسات الاحتلال وجرائمه ضدّ الإنسانيّة الّتي يندى لها جبين البشريّة".