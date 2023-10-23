وزير الخارجية الإسباني: انتقال العنف إلى لبنان أو الضفة الغربية سيفضي إلى عواقب وخيمة للغاية

اشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الى اننا "نرى الحل في تفعيل خيار الدولتين للوصول إلى دولة فلسطينية"، مشيرا الى اننا "سنطلب فرض هدنة إنسانية وتوافقا على هذه المسألة من دول الاتحاد الأوروبي كافة".

وأكد أن "انتقال العنف إلى لبنان أو الضفة الغربية سيفضي إلى عواقب وخيمة للغاية".