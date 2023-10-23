وزيرا خارجية السعودية وسوريا بحثا هاتفيا التصعيد العسكري في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.

وخلال الاتصال، شدد الجانبان على "ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، وأهمية إيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين".