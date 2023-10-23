شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية: الوضع في غزة يشبه مشكلة تربيع الدائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

في مقارنة غريبة شبهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، الأوضاع في قطاع غزة بعد التصعيد الخطير الدائر في المنطقة والذي يهدد حياة أكثر من مليوني إنسان،بالمشكلة الهندسية المستحيلة المتمثلة في تربيع الدائرة.

تربيع الدائرة

وأشارت أنالينا إلى ضرورة حماية السكان المدنيين في المنطقة.

وأضافت بيربوك قبل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «الحرب، التي جلبت الكثير من المعاناة للناس في قطاع غزة، أمر في غاية الأهمية، ولكن في الوقت نفسه يجب القيام بكل شيء للحد من المعاناة الهائلة لمليوني شخص في قطاع غزة، الأمر يشبه تربيع الدائرة، لكن علينا أن نقوم بتربيع الدائرة معاً». حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

ومسألة تربيع الدائرة هي مسألة طرحت من قبل علماء الرياضيات الإغريق، تطرح المسألة تحدي إنشاء مربع له مساحة مساوية لمساحة دائرة معطاة باستخدام عدد منته من إنشاءات الفرجار والمسطرة.

تمت برهنة استحالة هذا الإنشاء في عام 1882 على اعتبار أن العدد pi هو عدد متسام أي أنه ليس جذر أي متعدد حدود له معاملات كسرية.

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية «طوفان الأقصى» تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية، التي شنت من وقتها حرباً قاسية وقصفاً متواصلاً أدي إلي تدمير آلاف القطاعات السكنية وتسوية أحياء كاملة بالأرض.

وسقط نتيجة قصف القطاع 4741 قتيلاً بينهم أكثر من 2000 طفل، و1100 سيدة، و200 مسن، إضافة إلى 14245 فلسطينياً أصيبوا بجروح مختلفة، وفق آخر حصيلة رسمية من الصحة الفلسطينية.