شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وإصابة آخرين جراء اصطدام قطارين في بنغلاديش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

ذكرت الشرطة في بنغلاديش أن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون الاثنين في حادث اصطدام قطارين.

ووقع الحادث عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة بايراب على بعد نحو 80 كيلومتراً من العاصمة دكا.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية يُدعى سراج الإسلام إن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأكد المسؤول في مركز شرطة السكك الحديدية في بهايراب، عليم حسين شيكدار، إن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.

وأوضح أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار «إيجاروسيندور» السريع بقطار شحن في محطة بهايراب بعد الاثنين.