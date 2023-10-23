شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: أمريكا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد» الذي تحدث عنه بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الاثنين، إنه يتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بناء «نظام عالمي جديد»، لكنه يختلف معه في قدرة الولايات المتحدة على بنائه.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة تتحدث عن نظام عالمي «يتمحور حول أمريكا» ولكنه لن يكون موجوداً في المستقبل.

تعكس هذه التصريحات التنافس بين القوتين على خلفية حربي أوكرانيا وغزة، إذ تحاول روسيا إقناع الدول النامية بالانضمام إليها في بناء عالم جديد خال من «الهيمنة» الأمريكية.

وفي خطاب ألقاه الجمعة، قال بايدن إن النظام الذي كان يعمل بشكل جيد لمدة 50 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية «فقد زخمه نوعا ما» وهناك حاجة إلى نظام جديد.

وأضاف أن الأمريكيين لديهم «فرصة للقيام بأشياء، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وكان لدينا ما يكفي من الثقة في أنفسنا، لتوحيد العالم بطرق لم تحدث من قبل».

وقال بيسكوف إن موسكو تتفق بشكل نادر مع بايدن بشأن الحاجة إلى نظام جديد، يكون «خالياً من تركيز جميع آليات الحكم العالمي بين يدي دولة واحدة».

لكنه استطرد قائلاً إن روسيا تختلف مع بايدن بشأن قدرة الولايات المتحدة على بناء مثل هذا النظام.

وأضاف «في هذا الجزء نختلف لأن الولايات المتحدة، بغض النظر عن النظام العالمي الذي يتحدثون عنه، فإنهم يقصدون نظاماً عالمياً يتمحور حول أمريكا، أي عالماً يدور في فلك الولايات المتحدة، لن يكون الأمر على هذا النحو بعد الآن».