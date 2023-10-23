شكرا لقرائتكم خبر عن لا يصنع إلا لـ محمد صلاح.. رقم استثنائي لنجم ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم نادي ليفربول، تألقه مع الفريق خلال هذا الموسم في مختلف البطولات عكس الموسم الماضي.

ولم يكف المهاجم الأوروجوياني عن صناعة الأهداف لزميله النجم المصري محمد صلاح في مختلف البطولات سواء المحلية أو القارية.

ونجح داروين نونيز في صناعة الهدف الثاني للنجم المصري محمد صلاح، والذي أحرزه مع نادي ليفربول في مرمى إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ظهر السبت الماضي، وسجل محمد صلاح هدفي الفوز لصالح نادي ليفربول في مرمى إيفرتون، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

نونيز متخصص صناعة لـ محمد صلاح مع ليفربول

نجح داروين نونيز منذ وصوله إلى ليفربول، في صناعة 8 أهداف في مختلف البطولات، جميعهم سجلهم النجم المصري محمد صلاح في ظاهرة غريبة.

وتخصص نونيز في عدم صناعة أي هدف للاعب آخر باستثناء محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول قبل بداية الموسم الماضي.

وحسب تعليقات جماهير ليفربول فإن هذا الأمر يكشف حالة التفاهم و"الإيثار" الكبيرة التي يتمتع بها داروين نونيز مع النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول.