أوكرانيا تسقط صاروخاً و 14مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سلاح الجو الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية التي أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأوضح سلاح الجو عبر تطبيق تيليجرام أنه جرى تدمير صاروخ كروز واحد و14 مسيرة هجومية.