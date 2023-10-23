الأونروا: غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء.

وقالت مديرة الاتصالات بالوكالة تمارا الرفاعي حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "إن عدم توفر الوقود يجعل من غير الممكن التجول في غزة أو تشغيل محطة تحلية المياه للحصول على مياه شرب النظيفة أو تشغيل المستشفيات وآلات الإنقاذ"، مضيفة أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة تعد جزءا صغيرا مما هو مطلوب لأكثر من 400 ألف نازح يقيمون حاليا في المدارس التي تديرها "الأونروا".. واصفة الوضع بـ "الخطير للغاية".

وأشارت الرفاعي إلى أن المواطنين في القطاع يضطرون إلى تقنين كمية الغذاء.. وتابعت "إننا نعتمد حقا على الوصول المستمر ودون عوائق للشاحنات من رفح إلى غزة".

وكانت إسرائيل قد أكدت في وقت سابق إنها لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن حوالي 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة للأونروا في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن متوسط عدد النازحين لكل مأوى في الوقت الراهن هو 4400 نازح ليصل إلى 19600 في المأوى الأكثر ازدحاما.

بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أكدت الأونروا مقتل 13 شخصا آخر من موظفيها في غزة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير الأونروا تعرضت المدرسة التابعة لها في خان يونس لأضرار جسيمة ليصبح عدد المنشآت التابعة للوكالة والتي تأثرت جراء القصف منذ 7 أكتوبر، 38 منشأة.

وأفادت وكالة الأونروا بأنه وفقا لوزارة الصحة في غزة قتل 4385 شخصا منذ يوم 7 أكتوبر من بينهم 1756 طفلا و967 امرأة فيما أصيب 13561 شخصا بجروح.