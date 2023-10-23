الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4700 شهيد، وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مُترافقًا مع استمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 95 مواطنًا آخرين منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال كلمته في قمة "القاهرة للسلام" أمس الأول - ضرورة وقف العدوان فورًا، والرفض الكامل لأية خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن السبب الرئيس لما يجري هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية، وهو الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده الآن.

وتابع أبو ردينة قائلا "حذرنا مرارًا من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على إسرائيل، لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي".. مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي حتى لا تنفجر المنطقة بأسرها.

أرسلت رواندا مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ تعبيرا عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وهبطت طائرة شحن تابعة لشركة (رواند إير) تحمل 16 طنا من الأدوية والغذاء والمياه في الأردن، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو "إن حكومة رواندا، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تعمل نيابة عن الحكومة الأردنية، قدمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافت ماكولو: "تم استلام التبرع لدعم جهود الإغاثة الدولية الجارية في عمان، وهو يتكون من 16 طنا من المواد الغذائية، تشمل أغذية مدعمة للأطفال وأدوية ومستهلكات طبية"، مشددة مجددا على ضرورة وقف التصعيد لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.