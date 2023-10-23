تسبب في انقطاع الانترنت.. الحكم على المتهم بسرقة "كابلات الاتصالات" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة عام عما أسند إليه باتهامه، مع آخرين، بسرقة كابلات خاصة بإحدى شبكات الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بمركز سيدي سالم، ما أدى إلى انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت عن المواطنين، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وحاتم محمد كشك، وسكرتارية مجدي محمد غانموذلك في أحداث القضية رقم 6976 لسنة 2022 جنح مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2514 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق أحالت المدعو "ع.ب.م.ب"، 40 عامًا، ويقيم بقرية الزحاليق التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه، وآخرين، في يوم 5 مارس 2023 سرق كابلات خاصة بإحدى شركات الاتصالات المرخص لها والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

ووفق قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ تبين أن المتهم، وآخرين، تسللوا خلسة ليلًا إلى غرفة الأجهزة واستولوا على المسروقات، كما أتلفوا عمدًا خطًا من خطوط الاتصالات لإحدى شبكات الاتصالات، والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات ما ترتب انقطاع الاتصالات.