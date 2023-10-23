يصل إلى 65%.. 3 شهادات بعائد تراكمي مرتفع تتنافس في السوق المصرفي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يطرح بنكا العربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية شهادات ادخار ذات آجال 3 سنوات بعائد تراكمي على الجنيه المصري بهدف المنافسة على جذب مدخرات العملاء بعد زيادة المنافسة بين القطاع المصرفي على طرح أوعية ادخار بمعدلات فائدة مرتفعة.

والشهادات ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما أو مع نهاية مدة الشهادة تعد أحد أنواع الشهادات المفضلة لدى بعض العملاء نظرا لارتفاع العائد المقدم عليها، وكذلك إتاحة الاقتراض بضمانها أو كسرها واسترداد جزء من الأصل بعد مرور 6 شهور على شرائها.

وبدأت البنوك التوسع في طرح شهادات مرتفعة العائد بداية من العام الجاري لتحفيز العملاء على الادخار في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى مثل الذهب أو العقارات أو العملات الأجنبية.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية للعائد التراكمي في بنكي العربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية:

البنك العربي الأفريقي الدولي

يطرح نوعين من هذه الشهادات:

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة 65%: يصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية المدة (أي يصرف بعد 3 سنوات) بشرط أن لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 آلاف جنيه.

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة تراكمي 40%: يصرف العائد مقدما في نفس يوم شرائها، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 5 آلاف جنيه.

بنك التنمية الصناعية

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة 39%: يصرف العائد مقدما أي في نفس يوم الشراء، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه.