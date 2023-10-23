5087 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، عن أكثر من خمسة آلاف شهيد فلسطيني في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 17 يومًا.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلاً و1119 سيدة و217 مسنًا إضافة إلى إصابة 15273 مواطنًا بجراح مختلفة.

وأشار القدرة إلى وجود 1500 بلاغ عن مفقودين مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة منهم 830 طفلا.

وشهد قطاع غزة الليلة الماضية ومنذ صباح اليوم سلسلة غارات كثيفة من طائرات الاحتلال طالت أحياء سكنية ومقرات مدنية، فيما وصفها مسؤولون محليون بأنها الأشد منذ بدء جولة القتال الحالية.

وقال القدرة إن 436 فلسطينيا استشهدوا منهم 182 طفلاً في الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجازر ضد 597 عائلة راح ضحيتها 3813 شهيدًا ومازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض".

كما أفاد بخروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود في وقت المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.

ولفت الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إلى استشهد 57 كادرًا صحيًا وإصابة 100 آخرين إلى جانب عن تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قصف مدينتي بئر السبع وعسقلان برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين في غزة.