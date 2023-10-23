سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات في 5 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

استقر سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 5 بنوك، مقارنة بمستواه أمس الأحد، بحسب أسعار العملات الأجنبية المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية أسعار شراء وبيع الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.