شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صحفيين فلسطين: مكتب رئيس الاحتلال يوزع الكذب والتضليل للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر ابو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن هناك 19 ألف تغريدة تحريض على الشعب الفلسطيني من ناشطين، وكلهم يقوموا بتضليل المجتمع الدولي على منصة إكس، مضيفا أن التضليل يتم من ادارة بعض المؤسسات الدولية.

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر نقابة الصحفيين حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية وآخر تطورات الوضع في فلسطين، أن المستشفيات فقط هي التي يوجد بها تيار كهربائي ويستعمله الصحفيون لشحن بطاريات كاميراتهم للتصوير ونقل ما يتم من جرائم في قطاع غزة، مؤكدا على أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحاول أن تزود الصحفيين بمعدات اكثر دقة، للتسهيل عليهم.

وأكد أن غرفة مكتب رئيس الاحتلال هي التي توزع الكذب والتضليل للمجتمع الدولي، لافتا إلى أنه هناك تحريض على الشعب الفلسطيني بالكامل، وأن هناك صحفيين في القنوات الفضائية التابعة للاحتلال يقول اقتلوا كل الفلسطينيين.

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.