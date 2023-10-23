شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل الإغاثة للتحالف الوطنى تواصل إمداداتها للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإنسانية في العبور عن طريق ميناء رفح البري إلي الشعب الفلسطيني في غزة، حيث شملت هذه الدفعة عشر قاطرة جديدة مُحملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلي تجهيز عشر قاطرات أخريات، علاوة علي اصطفاف عشرات القاطرات استعداداً لعبورهم إلي الأراضي الفلسطينية، وتستمر الجهود في إيصال المساعدات لأهل غزة، حيث يأتي ذلك استكمالًا لدخول الدفعة الأولى والثانية من قوافل المساعدات الإغاثية للتحالف الوطني والُمحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد العذائية والأدوية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والأدوية والملابس والبطاطين.

وكانت قد نجحت الدفعة الأولي من قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإغاثية في عبور معبر رفح تزامنًا مع انطلاق اعمال القمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي احتضنتها مصر من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول بالعاصمة الإدارية.

وأعرب التحالف الوطني وجميع مؤسساته عن سعادتهم البالغة بعد فتح معبر رفح ودخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية على جهودها من أجل فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

جديرًا بالذكر أن قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة تضم قرابة ١٢٠ قاطرة محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشارك في هذه القوافل الضخمة عدد كبير من مؤسسات التحالف الوطني ومتطوعيها وهم ( مؤسسة حياة كريمة /بنك الطعام المصري /الاورمان /مصر الخير /صناع الحياة /رسالة/صناع الخير/ العربي لتنمية المجتمع /مرسال/ ابو هشيمة الخير/الهيئة القبطية الانجيلية/ ابو العينين/الجارحي لتنمية المجتمع).

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق .