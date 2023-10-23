شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مقتل طالبة وإصابة 3 في إطلاق نار بمدرسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - (رويترز)

قالت الحكومة المحلية في ساو باولو في بيان، إن طالبة قتلت وأصيب ثلاثة طلاب آخرين، الاثنين، بعد إطلاق للرصاص في مدرسة بأكبر مدينة في البرازيل.

أوضحت الحكومة، أن الهجوم وقع في حي سابوبيمبا في الجزء الشرقي من ساو باولو، وتم القبض على منفذه.

وأضاف بيان أصدرته الحكومة المحلية «تعبر حكومة ساو باولو عن أسفها العميق وتعاطفها مع أسر ضحايا الهجوم الذي وقع صباح الاثنين في مدرسة سابوبيمبا الحكومية».

وبحسب الحكومة فقد أصيب ثلاثة طلاب بالرصاص، لقيت واحدة منهم حتفها، بينما نقل الآخران للمستشفى للعلاج، وأصيب طالب رابع أثناء محاولته الهرب من الهجوم.

وتابع البيان «الأولوية في هذا الوقت هي مساعدة الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للطلاب والمختصين بالتعليم وأسرهم».