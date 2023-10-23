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الأمم المتحدة تحصي عدد النازحين في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في تقرير لها، أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة محمد علي أبو نجيلة لوكالة "فرانس برس": "نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود" أو إذا حدث تصعيد في أعمال العنف".

وشنت حركة "حماس" هجوما واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة في 7 تشرين الاول ضمن عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى مقتل نحو 1400 شخصا، ورد الجيش الإسرائيلي بحملة قصف لغزة خلفت أكثر من 5000 قتيل بين الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وفقا لحكومة "حماس".

بدوره، شن "حزب الله" اللبناني هجمات متصاعدة على إسرائيل، مما أثار مخاوف من أن الحزب يعتزم فتح جبهة ثانية من لبنان لدعم "حماس"، مما دفعت الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات عبر الحدود على لبنان وإخلاء سكان عدد من البلدات الواقعة في المنطقة الحدودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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