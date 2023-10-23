انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تحصي عدد النازحين في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في تقرير لها، أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة محمد علي أبو نجيلة لوكالة "فرانس برس": "نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود" أو إذا حدث تصعيد في أعمال العنف".