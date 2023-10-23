انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العميد فدوي في تصريح لوكالة "أنباء فارس" أن "إسرائيل وحماتها الآن في مرحلة التنفس الاصطناعي".

وأضاف: "محور المقاومة بلغ الرشد، وكما رأينا يوم أمس (الأحد 22 تشرين الاول)، أراد الصهاينة القيام بخطوة ما، لكنهم تلقوا ضربة موجعة من المقاومة، والحمد لله فان محور المقاومة في المنطقة برمتها أصبح بإمكانه التخطيط والتنفيذ مباشرة".



وتابع العميد فدوي قائلا: "إسرائيل كيان لقيط أوجدته أمريكا وبريطانيا.. الصهاينة الخبثاء يسعون وراء تحقيق أهداف مادية"، مردفا بالقول: "لا سبيل أمامهم للانتصار في هذه المعركة لأن جبهة الباطل لا يمكن أن تنتصر".

وأفاد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن "قصف الأطفال يدل على عجز الإسرائيليين الذين لا يتجرأون على مواجهة مجاهدي محور المقاومة وأنهم يقتلون فقط الأطفال والنساء العزل".

وشدد على أن "منظمات حقوق الإنسان ليست متواجدة في الأساس، لأن الظالمين والجائرين في العالم هم من أوجدوها".

وقال: "إذا لزم الأمر سنطلق الصواريخ مباشرة باتجاه حيفا".

وأكد أن بلاده لا تعطي الأسلحة والصواريخ لـ"قوى المقاومة، لأنها تنتجها بنفسها"، حسب تعبيره.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ17 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

