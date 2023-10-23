جولة إعادة فـي «رئاسية» الأرجنتين

بيونس ايرس ـ ا.ف.ب: أفضت نتائج الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين إلى جولة إعادة يتواجه فيها وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا مع المناهض للمؤسسة الحاكمة واليميني خافيير ميلي، وفقًا لنتائج جزئية نُشرت الأحد.

وبعد فرز 76% من الأصوات، أحدث ماسا مفاجأة بتصدره بنسبة 35,9% بينما حاز ميلي على 30,51%. وسيتنافس الاثنان في جولة إعادة في 19 نوفمبر، على أن يتولى الفائز منصب الرئيس في ديسمبر.

وكان ميلي الخبير الاقتصادي الليبرالي متقدمًا في استطلاعات الرأي ويُنظر إليه على أنَّه المرشح الأوفر حظًّا أمام ماسا الذي بلغ التضخم في ظلِّ تولِّيه وزارة الاقتصاد نحو 140% والفقر وصل إلى 40%.

وعمَّت الاحتفالات بالنتيجة معسكر ماسا، مرشح الائتلاف البيروني الحاكم الذي يهيمن على السياسة الأرجنتينية منذ عقود.

وقال جوناتان باجانو عامل البناء البالغ 36 عامًا «قام ماسا بحملة انتخابية جيدة جدًّا. لقد تواصل مع الناس».

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