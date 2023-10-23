استشهاد أكثر من 400 فلسطيني فـي يوم واحد بعمليات قصف عنيفة تستهدف المنازل

الليلة الأعنف بغزة منذ بدء العدوان

القدس المحتلة ـ وكالات: شهد قطاع غزة الليلة قبل الماضية أعنف ليلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري إثر عمليات قصف عنيفة غير مسبوقة استهدفت منازل ومرافق عامة، مما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في يوم واحد ليتواصلَ القصف صباح أمس، وترتفعَ حصيلة العدوان على قطاع غزة ـ حتى إعداد الخبر ـ إلى 4651 شهيدًا و14245 مصابًا وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشنَّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات الليلة قبل الماضية استهدفت منازل مأهولة دُونَ سابق إنذار في مختلف مناطق قطاع غزة، ودمَّرت الغارات المنازل على رؤوس ساكنيها وأسفرت عن استشهاد نحو 80 فلسطينيًّا، معظمهم من الأطفال والنساء.

قال أحد عناصر الدفاع المدني للجزيرة إنَّه تمَّ انتشال جثامين 30 شهيدًا – معظمهم من الأطفال والنساء – في مخيَّم جباليا شمال شرق القطاع بعد تعرُّضه لقصف الاحتلال.

وذكر مدير المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت أنَّ مستشفاه وحده تلقَّى جثامين 26 شهيدًا.

وخلَّفت غارات الاحتلال الأحد عشرات الجرحى باستهدافها مرافق عامة وتنفيذها عمليات قصف مدفعي كثيف على مختلف مناطق القطاع.

وشنَّت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 123 فلسطينيًّا على الأقل، بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48. وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنَّ قوَّات الاحتلال صعَّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق، واعتقلت أكثر من 1215 فلسطينيًّا من الضفة، وشملت كلَّ الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السِّن).