شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. مقتل 15 شخصًا وإصابة 100 في حادث اصطدام قطارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم وأصيب نحو 100 آخرين، في حادث اصطدام بين قطارين بمدينة بايراب شرق بنجلاديش.

وأشارت السلطات المحلية في بنجلاديش، أن قطار شحن اصطدم بقطار للركاب كان يسير في الاتجاه المعاكس؛ مما أدى إلى خروج عربتين من قطار الركاب عن السكة.

حوادث القطارات في بنجلاديش

وبينت السلطات، أن حصيلة القتلى مرجحة للارتفاع.

ولفتت إلى أن المسعفين رصدوا جثثًا أخرى لا تزال عالقة في حطام العربتين المنقلبتين.

انقلاب قارب

وقبل نحو شهرين قتل مالا يقل عن 8 أشخاص في وسط بنجلاديش إثر انقلاب قارب يقل متنزهين في أحد الأنهار بعد اصطدامه بسفينة محملة برمال.

وانتشل السكان المحليون وعمال الإنقاذ من خدمة الإطفاء والدفاع المدني جثث ستة أطفال وامرأتين، بعد غرق القارب الذي يعمل بمحرك في قناة جوراجانج في منطقة مونشيجاني.