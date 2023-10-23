ارتفاع عدد قتلى اصطدام قطارين في بنجلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة في بنجلاديش ارتفاع حصيلة قتلى حادث اصطدام قطارين، اليوم الاثنين إلى 15 شخصاً على الأقل.

ورجحت السلطات المحلية أن ترتفع حصيلة الحادث الذي وقع عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة «بايراب» في شرق البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة داكا.

واصطدم قطار شحن بقطار للركاب كان يسير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى خروج عربتين من قطار الركاب عن السكة، على ما أوضح مسؤولون.

وقال صديق الرحمن، وهو موظف رسمي في بايراب «انتشلنا 15 جثة وثمة عدد كبير من الجرحى».

وأضاف «حصيلة القتلى سترتفع»، موضحاً أن المسعفين رصدوا جثثا أخرى لا تزال عالقة في حطام العربتين المنقلبتين. وقال إن عدد الجرحى يصل إلى مئة على الأقل.

كانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن 8 أشخاص قتلوا في الحادث.