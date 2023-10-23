الكرملين يرد على دعوة من بايدن لإقامة نظام عالمي جديد

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، على تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن دعا فيها إلى إقامة نظام عالمي جديد.

وقال الكرملين، إنه يتفق مع الرئيس الأميركي على ضرورة بناء «نظام عالمي جديد»، لكنه يختلف معه في مواصفات ومعايير ذلك النظام.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الولايات المتحدة تتحدث عن نظام عالمي يتمحور حول دولة واحدة.

في خطاب ألقاه يوم الجمعة، قال بايدن إن النظام، الذي كان يعمل بشكل جيد لمدة 50 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية «فقد زخمه نوعاً ما»، وهناك حاجة إلى نظام جديد. وأضاف بايدن أن الأميركيين لديهم «فرصة للقيام بأشياء، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وكان لدينا ما يكفي من الثقة في أنفسنا، لتوحيد العالم بطرق لم تحدث من قبل».

وقال بيسكوف «نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه مناسبة نادرة حيث نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، العالم بحاجة إلى نظام جديد يستند إلى مبادئ مختلفة تماما»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يعتقد أنه في المستقبل «يجب أن يكون هناك نظام عالمي قائم على القانون الدولي، والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وما إلى ذلك».